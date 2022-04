Tribunalul Bistrița-Năsăud, ineficient din cauza numărului mare de dosare ale angajaților Primăriei Bistrița Litigiile de munca inregistrate la Tribunalul Bistrița-Nasaud in ultima parte a anului trecut, care au continuat și anul acesta, au dat peste cap secțiile civile ale tribunalului. Una dintre ele chiar a fost „catalogata” drept ineficienta, in special din cauza volumului mare de dosare. „De vina” ar fi angajații Primariei Bistrița, care in ultimele luni au inregistrat peste 850 de dosare, pentru a-și recupera voucherele de vacanța… Secția I Civila de la Tribunalul Bistrița-Nasaud a primit calificativul ineficient anul trecut. In mare parte, acest lucru se datoreaza numarului mare de dosare, dupa… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 850 de angajați ai Primariei Bistrița au cerut in instanța plata voucherelor de vacanța. Seria de procese a inceput anul trecut și se continua și anul acesta. 9 angajați care au dat in judecata instituția anul trecut in vara au caștigat procesele, instanța obligand Primaria Bistrița sa plateasca…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Silviu Cristinel Crețu, ramane dupa gratii 30 de zile, au decis magistrații de la Curtea de Apel Cluj. Judecatorii de la instanța superioara au respins ca nefondata contestația inculpatului, care a cerut o masura mai blanda fața de el.Mandatul emis ...

- Dosarul in care Ferenczi Arnold Ioan, fost manager de vanzari in cadrul Terasteel SA, este acuzat de constituire de grup infracțional organizat, inșelaciune cu consecințe deosebit de grave in forma continuata, instigare la fals informatic in forma continuata și fals in inscrisuri sub semnatura privata,…

- Traficantul de droguri oradean Mircea Hanga, cel care ridicat de la o firma de transport din Bistrița un colet in care se aflau pungi de chipsuri umplute cu substanțe interzise, și care teoretic era destinat unei persoane din Nasaud, a reușit la Curtea de Apel Cluj sa iși reduca pedeapsa aplicata de…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o hotarare, prin intermediul careia lamurește o dilema juridica sesizata de Curtea de Apel Cluj. Judecatorii clujeni voiau sa știe daca fapta unei persoane care conduce pe drumurile publice in stare de ebrietate și sub influența unor substanțe psihoactive…

- Secretarul geneal al municipiului, Floare Gaftone a dat in judecata Primaria Bistrița, cu doua zile inainte de Craciun. Aceasta iși cere, in instanța, voucherele de vacanța. Aceiași manevra a facut-o și Monica Pop, arhitectul șef al orașului. Monica Pop, inca arhitect șef al orașului, nu a așteptat…

- Revolta printre angajatii Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj dupa ce Curtea de Apel Craiova da solutii dupa ureche. Reprezentanții Sindicatului Functionarilor Publici din cadrul DGASPC Gorj spun ca cei 980 de angajati...