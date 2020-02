Stiri pe aceeasi tema

- In data de 04.02.2020, s-a desfasurat Adunarea generala a judecatorilor din cadrulJudecatoriei Alba Iulia in urma convocarii de catre Presedintele Judecatoriei Alba Iulia, in baza art. 13 alin.1 si art.7 alin.1 lit.p si art. 17 alin.1 din HCSM 1375/2015, pentru analizarea oportunitatii mentinerii suspendarii…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava prezenti la Adunarea generala de joi au apreciat, in unanimitate, ca modificarile aduse prin votul exprimat in cadrul plenului Camerei Deputatilor legislatiei referitoare la pensia de serviciu al magistratilor sunt de natura a afecta grav…

- Tribunalul Argeș a decis, joi, suspendarea activitatii de judecata pe termen nedeterminat și a anunțat ca judecatorii refuza sa participe la constituirea Birourilor Electorale pentru alegerile locale si parlamentare. Magistrații nemulțumiți de abrogarea pensiilor de serviciu vor judeca doar urgPotrivit…

- Pe 22 ianuarie a avut loc Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Argeș si judecatoriilor din circumscriptia acestuia, in vederea dezbaterii Raportului de activitate al acestor instante pe anul 2019, Volumul de activitate in anul 2019 la Tribunalul Argeș a fost de 20.830 dosare, volum…

- Guvernul a decis: doar cei care obțin vize de flotant cu minim 60 de zile inainte de alegerile locale pot sa voteze. Guvernul a aprobat marți forma finala, cu amendamente, a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin pe care urmeaza sa-si angajeze raspunderea miercuri…

- Cu majoritate de voturi, Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Argeș a decis ca incepand cu data de 20 ianuarie 2020, pana la 31 ianuarie 2020, continua forma de protest adoptata anterior, in decembrie. Nu se vor mai inregistra și repartiza in sistemul informatic acțiunile de sesizare…

- Puciștii de la PNL Pitești au pierdut procesul. Reclamanții, respectiv Andrei Moșteanu, Emanuel Dobre, Lucia Moraru, Margareta Dumitrescu și Dumitru Moise cerusera in instanța anularea actului de dizolvare a BPM insa Tribunalul Argeș a respins acțiunea. Va reamintim ca un grup de membrii ai pNL Pitești…

- Ministrul de Interne a anunțat ca dosarul protestului din 10 august va fi desecretizat. Comisia a decis declasificarea raportului, a declarat Marcel Vela. “De dimineata am primit ultimul aviz solicitat de la toate institutiile implicate in aceasta derulare a evenimentelor din 10 august. In consecinta,…