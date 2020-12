Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a dejucat planuri ale unor atacuri ”teroriste” ale organizatiei Statul Islamic (SI) in regiunea Moscova si a destructurat o celula care ar fi putut trece la actiune, a anuntat miercuri Serviciul federal de securitate (FSB), potrivit agentiei ruse de presa RIA Novosti, relateaza Reuters.…

- Ungaria vrea sa achiziționeze vaccin contra COVID-19 din China și Rusia, sfidand din nou Bruxellesul Ungaria ar putea primi din China pana la un milion de doze de vaccin impotriva coronavirusului, a declarat vineri ministrul ungar de externe, peter Szijjarto, dupa o convorbire telefonica cu omologul…

- Uniunea Europeana a convenit sa sanctioneze sase persoane si o companie din Federatia Rusa in urma otravirii opozantului rus Aleksei Navalnii. Cel mai inalt oficial de pe aceata lista este seful Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia, a declarat miercuri, sub rezerva anonimatului, un diplomat…

- Rusia s-a aflat in spatele atacului cibernetic lansat impotriva parlamentului norvegian in august, a declarat marti sefa diplomatiei norvegiene, Ine Eriksen Soereide, citata de Reuters. 'In baza informatiilor de care dispune in prezent guvernul, apreciem ca Rusia se afla in spatele…

- Ministerul de Externe armean a anuntat vineri ca este pregatit sa se implice alaturi de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru restabilirea unei incetari a focului in Nagorno-Karabah, regiune in care de aproape o saptamana au loc confruntari armate cu Azerbaidjanul, transmite…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii a declarat pentru saptamanalul german Der Spiegel ca presedintele Vladimir Putin s-a aflat in spatele tentativei de otravire si a subliniat ca nu se teme, transmite Reuters.In luna august, Navalnii a fost transportat cu avionul din Rusia la Berlin dupa…

