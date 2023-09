Trenurile groazei: un deputat dar și mai mulți pasageri, ciupiți de ploșnițe în vagoanele de dormit Zeci de ceferiști, pasageri, dar și un deputat, ciupiți de ploșnițe in vagoanele de dormit ale trenurilor CFR. Zeci de ceferiști au fost ciupiți de ploșnițe in vagoanele de dormit ale CFR Calatori in ultima perioada. Situația a fost raportata de fiecare data șefilor ierarhici, insa au fost luate masuri abia la inceputul acestei saptamani, […] The post Trenurile groazei: un deputat dar și mai mulți pasageri, ciupiți de ploșnițe in vagoanele de dormit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

