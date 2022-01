Circulația trenurilor in partea de Vest a țarii se desfașoara in condiții de iarna, iar mai multe garnituri inregistreaza intarzieri. Pe langa intarzieri, pe segmentul feroviar Ghioroc-Glogovaț circulația trenurilor se realizeaza cu tracțiune dubla – locomotive electrice și locomotive diesel. CFR Calatori a anunțat, luni dimineața, ca ține permanent legatura cu CFR SA, managerul infrastructurii, […] The post Trenuri intarziate in Vestul țarii din cauza ninsorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .