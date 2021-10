Trenul special care a traversat Europa timp de peste o lună și-a încheiat călătoria Trenul special Connecting Europa Express, care a traversat România la mijloc de septembrie, și-a încheiat parcursul la Gare de l'Est din Paris, la 35 de zile de la plecarea din Lisabona. Trenul a parcurs 26 de țari și a avut peste 150 de opriri. Trenul format din șase vagoane din țari diferite a circulat cu ocazia Anului European al Cailor Ferate și evenimentele au fost organizate de Comisia Europeana.





Calatoria nu a fost lipsita de probleme: un vagon s-a stricat în Croația și a fost reparat câteva zile mai târziu, vitezele au fost mici în Balcani… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

