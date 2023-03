Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi imagini cu trenul din Grecia, care a dus la moarte 57 de pasageri. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere cu puțin timp inainte de impactul devastator cu un marfar, se vede ca trenul de calatori se deplasa in direcția greșita.

- Accidentul feroviar din Grecia a ingrozit o lume intreaga, iar locuitorii sunt din ce in ce mai revoltați. Mii de oameni s-au adunat in centrul orașului Atena și au pornit proteste dure. Mai mult, s-au raportat la acest accident ca la o crima.

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma accidentului feroviar care a avut loc in Grecia, in localitatea Tempe, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. 57 de morți este ultimul bilanț al tragediei din statul elen.

- Trenul morții din Grecia, in care 57 de oameni și-au pierdut viața, pare sa fi fost, in realitate, o bomba cu ceas. Tragedia nu l-a luat deloc prin suprindere pe liderul unui sindicat al transportatorilor, care a vorbit despre problemele vechi de peste un deceniu.

- Un roman despre care apropiații nu mai știu nimic de la producerea cumplitului accident feroviar din Grecia e dat disparut. In acest caz au aparut și primele precizari de la nivelul Ministerului de Externe. E vorba despre detalii cu privire la demersurile intreprinse dupa primirea unei notificari despre…

- Ciocnirea a doua trenuri in Grecia, marti seara, accident soldat cu cel putin 38 de morti, a fost cauzata de o „tragica eroare umana”, a declarat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

- Pana in acest moment nu au fost primite solicitari de asistența consulara in legatura cu accidentul feroviar din Grecia, care s-a soldat cu decesul a 38 de persoane și cu ranirea unui numar de aproximativ 66 de persoane, anunța MAE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin 32 de persoane si-au pierdut viata si alte 85 au fost ranite, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce un tren de pasageri, care facea legatura intre Atena și Salonic, s-a ciocnit cu un marfar, relateaza Agerpres. Accidentul a avut loc in apropiere de orașul Larissa, aflat in centrul Greciei.…