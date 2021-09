Trenul Connecting Europe Express a părăsit România după un parcurs plin de festivități cu muzică și mâncare VIDEO FOTO ​Trenul special Connecting Europe Express a parasit în acesta dimineața România pe la Curtici și va ajunge la noapte în Polonia. Pe parcursul traseului sau de 900 km trenul special cu șase vagoane a fost întâmpinat cu festivitați uneori fastuoase, cum a fost cea de la Brașov unde au fost mici concerte de muzica clasica pe peronul plin de lume. La Sibiu s-a pus covorul roșu pe peron, iar în sala principala a garii a fost orchestra și masa mare.





