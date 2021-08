Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite grav: o persoana a fost transportata la UPU Sibiu iar cea de-a doua a fost preluata de elicopterul SMURD venit de la Craiova, potrivit Realitatea Plus.Alte 4 victime au fost transportate la UPU Sibiu, una a refuzat transportul la spital, iar 2 au fost preluate de paramedicii…

- ”In cursul noptii, la ora 02.10, personalul CFR SA a finalizat lucrarile de remediere a deranjamentelor la linia de contact si a fost repus sub tensiune sistemul de alimentare cu energie electrica pe firul I, intre statiile Fetesti – Baraganu si pe trei linii din statia Fetesti. Astfel, de la ora 02:10,…

- Trenul IR 1991 Timisoara - Mangalia a stat si el aproape zece ore in camp noaptea trecuta, dar ghinionul pasagerilor nu a luat sfarsit. Dupa ora 16.00 s-a defectat locomotiva la 15 km de Drobeta Turnu Severin, a fost trimisa o locomotiva de ajutor, dar si aceasta s-a defectat. Trenul a plecat aproape…

- ​Trenul IR 1991 Timișoara – Mangalia a așteptat și el aproape zece ore in camp noaptea trecuta, scrie Hotnews. Dupa ora 16.00 s-a defectat locomotiva in apropiere de Severin, insa locomotiva trimisa in ajutor s-a defectat și ea. Astfel trenul a plecat trei ore mai tarziu, avand in total o intarziere…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe traficul feroviar este blocat pe Magistrala 900 Craiova –Timișoara, din cauza trenului IR 1991, care se deplasa pe relația Mangalia – Timișoara, ramas imobilizat in stația Valea Alba(jud. Mehedinți). Trenul a…

- Doua trenuri care legau Bucureștiul de malul marii au avut duminica intarzieri de sute de minute. Intr-un comunicat de presa citat de Agerpres , CFR Calatori susține ca de vina este o lipsa de tensiune pe linia de contact și unele defecțiuni la locomotiva, iar pasagerii care au renunțat la calatorie…

- Trenul IR 1922 Arad ndash; Bucuresti Nord ndash; Mangalia a inregistrat o intarziere de 420 de minute. Calatorilor din tren le au fost oferite produse preambalate si apa in statiile Simeria, Craiova si Bucuresti Nord., informeaza CFR Calatori.In cursul noptii de 25 26 iunie 2021, urmare vremii nefavorabile…

- Un tren care circula intre Cluj-Napoca și București a stat aproape trei ore in Gara Sighișoara din cauza unui tren de marfa care a deraiat. Incidentul a avut loc sambata. Potrivit CFR SA, „trenul IR 1746 care circula in relația Cluj Napoca - București Nord a staționat temporar in gara Sighișoara,…