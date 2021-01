Trendurile care vor domina piața de e-commerce în următorii ani Anul 2020, marcat de pandemia de COVID-19, a pus numeroși antreprenori intr-o situație pe care nu au luat-o in calcul in planurile de afaceri intocmite de-a lungul anilor. Unii dintre ei au ales sa iși inghețe activitatea, in timp ce alții au facut un pas pe care il amanau de la an la an: trecerea catre comerțul online. Doina Vilceanu, CMO ContentSpeed, a vorbit, intr-un interviu acordat wall-street.ro, despre felul in care s-a vazut anul acesta printr ”ochii” unei platforme de soluții software pentru eCommerce, dar și trendurile care considera ca vor contura industria in anii urmatori. … Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

