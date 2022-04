Trenduri în manichiură pentru 2022 Trenduri in manichiura pentru 2022 Atunci cand soarele apare și natura reinvie, simți ca poți parca sa experimentezi in materie de fashion și beauty. Te poți simți libera sa te bucuri de culori și modele dintre cele mai indraznețe. Mai ales atunci cand este vorba despre manichiura, propunerile specialiștilor din acest an sunt unele extrem de cool. Iata care sunt trendurile in manichiura pentru anul 2022! Modele florale in 3D Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Naomi Yasuda (@naominailsnyc) Abțibilduri colorate Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Alexei Surovtsev a devenit un „erou” pentru ca a salvat pisicile lasate in urma in Irpin, oraș devastat de bombardamentele forțelor ruse. Barbatul și-a propus sa ajute animalele lipsite de aparare, prinse in razboi, iar acțiunile sale le prezinta pe rețelele de socializare, relateaza Daily Mail . Alexei…

- Meghan Markle iși lanseaza podcast Meghan Markle și Prințul Harry reiau oficial colaborarea cu Spotify pentru lansarea propriei lor companii de producție: Archewell Audio. Primul proiect este un serial podcast moderat chiar de Meghan Markle. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita…

- Ce unghii se poarta in 2022 Atunci cand soarele e sus pe cer, parca simți ca poți sa experimentezi mai mult ca oricand in materie de fashion și beauty. Și cum sezonul rece s-a incheiat, te poți simți acum libera sa te bucuri de culori și modele indraznețe. Fie ca vorbim aici despre haine, accesorii,…

- Vedetele din Romania ajuta refugiații din Ucraina Vedetele nu au ramas nepasatoare in fața suferinței celor care au fost nevoiți sa iși lase in urma viețile și sa fuga din calea razboiului. Au facut front comun cu romani obișnuiți și le intind o mana de ajutor. Iata cum ii ajuta pe refugiații din Ucraina.…

- Chinul prin care trece Roxana Ciuhulescu dupa Survivor Roxana Ciuhulescu a fost la Survivor Romania 2022. A facut parte din echipa Faimoșilor și avea planuri mari. Iși dorea sa ajunga cat mai departe in competiție. Din pacate insa, problemele medicale i-au dat batai de cap. A fost astfel nevoita sa…

- Adelina Pestrițu, la 35 de ani. Ce ședința foto speciala a facut! Adelina Pestrițu este sarbatorita acestei saptamani. Pe data de 2 februarie, vedeta a implinit 35 de ani. Sau, cum ii place ei sa spuna, 18 ani și 17 de experiența. Ziua a fost una extrem de incarcata pentru ea. A primit o mulțime de…

- In pauza dintre proiectele de pe micul ecran, Victor Slav s-a lansat in afaceri, poate chiar intr-un moment in care toți apropiații il sfatuiau sa nu-și investeasca economiile. Victor Slav a mers pe instinct, iar acum culege roadele. Din punct de vedere financiar se afla poate in cel mai bun moment…