Un tren plin cu cadavre ale militarilor ruși morți in Ucraina a fost lasat in urma de trupele lui Putin care s-au retras din regiunea Kievului, pe care nu au reușit sa o cucereasca. Un colonel ucrainean a spus ca Moscova a refuzat sa-și revendice propriii morți, asta in condițiile in care Ucraina susține ca a ucis peste 25.000 de mii de soldați, iar Rusia a recunoscut doar aproximativ 1.300 de morți.