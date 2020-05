Treizeci de ani de la primele alegeri libere din România La 20 mai 1990, în urma cu 30 de ani, aveau loc primele alegeri prezidentiale si parlamentare din România dupa caderea regimului comunist si dupa Revolutia din decembrie 1989.



Alegerile prezidentiale si cele parlamentare s-au desfasurat în baza Decretului-lege nr. 92/1990, votat la 14 martie 1990 de Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala - organism provizoriu de conducere, înfiintat dupa caderea regimului comunist. Decretul-lege nr. 92 din 14 martie 1990 pentru alegerea Parlamentului si a Presedintelui României cuprindea în acelasi text legislativ… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale vor fi organizate in cel mult șase luni de la expirarea starii de alerta; data va fi stabilita de Parlament in Politic / on 14/05/2020 at 10:40 / Camera Deputaților a adoptat, miercuri, 13 mai, ordonanta de urgenta privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice…

- Curtea Constitutionala explica, intr-un comunicat referitor la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a OUG 34/2020, ca Guvernul nu poate limita exercitiul unor drepturi si libertati prin ordonanta de urgenta. Asemenea decizii pot fi luate doar prin lege organica adoptata de Parlament. Decizia…

- Parlamentul a avizat, in comisiile juridice reunite, decretul presedintelui Klaus Iohannis prin care se prelungeste starea de urgenta, cu 21 de voturi pentru, 8 contra si 5 abtineri. HOTARAREA pentru incuviințarea masurii adoptate de Președintele Romaniei privind prelungirea starii de urgența pe intreg…

- Incepand de luni, 16 martie, Romania intra in stare de urgenta din cauza raspandirii coronavirusului. AGERPRES informeaza ca potrivit legilor si Constitutiei, in Romania pot fi dispuse, la nivel national si local, masuri cu caracter exceptional corespunzatoare unor situatii exceptionale: starea de alerta,…

- Presedintele decreteaza stare de urgenta, in contextul COVID-19. Ce presupune aceasta masura cu caracter exceptional Presedintele Klaus Iohannis anunta stare de urgenta incepand de saptamana viitoare. "Este foarte important ca măsurile care vor fi luate să fie luate la timp, în aşa…

- Judecatorii constitutionali tin sa precizeze ca desemnarea lui Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru, urmata de solicitarea votului de incredere pentru programul si lista Guvernului prezentate de acesta Parlamentului, nu reprezinta 'prima solicitare' de investitura. Cu alte cuvinte, nu acesta…

- "Nu știu de unde s-a ințeles ca noi in decizia noastra ne-am pronunțat ca președintele nu putea sa-l desemneze pe primul ministru Orban sau ca președintele nu are voie sa aleaga și sa desemneze candidat pentru funcția de prim ministru orice alta persoana. Ceea ce am spus noi este urmatorul…

- CCR a stabilit ca președintele nu a identificat o majoritate parlamentara din partea careia sa desemneze premierul, astfel ca șeful statului trebuie sa faca o noua propunere, potrivit comunicatului de presa privond decizia luata luni .„In ziua de 24 februarie 2020, Plenul Curții Constituționale, investit…