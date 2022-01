Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai pretențioase zodii sunt și cele care ofera cel mai puțin, cele mai egoiste și individualiste dintre ele. Au și ele multe calitați, intre care indrazneala, curajul sau inițiativa se numara printre cele mai importante. Dar pretențiile lor ne arata ca au și multe defecte! Cele mai pretențioase…

- Ei reprezinta o adevarata inspirație pentru persoanele din jurul lor și au calitați de lideri care ii ajuta sa ajunga departe cu tot ceea ce iși propun.Zodia care ne aduce aminte de pasarea Phoenix este Capricornul, care nu cunoaște semnificația verbului „a renunța”. Nativii acestei zodii au o mulțime…

- De asemenea, și lipsa chimiei poate fi un semn la fel de important. Atunci cand nu ești facuta sa fii impreuna cu persoana respectiva, corpul tau cu siguranța iți va spune acest lucru.Totuși, exista anumite zodii care sunt un dezastru impreuna și pot comite lucruri teribile, prin care cei din jur sunt…

- Unele zodii fac din orice neplacere o adevarata drama! Nativii nu se pot opri in momentul in care ii deranjeaza un anumit lucru, fie ca este vorba despre faptul ca se intalnesc cu o persoana pe care nu iși doresc sa o vada sau despre o piesa vestimentara care nu le sta bine. Sagetator Sagetatorii […]…

- Odata cu fenomenul de munca de la distanța a crescut și nevoia de instrumente de lucru portabile, dar fara compromisuri cand vine vorba de performanțe. Cu noile modele de notebookuri ASUS din seria Vivobook Pro creatorii de conținut vor putea duce la bun sfarșit cele mai complexe proiecte de editare…

- Pasionații de shopping sunt așteptați in Iulius Town cu o noua experiența la cumparaturi. Recent, s-a inaugurat magazinul Colin’s, ce se adreseaza iubitorilor stilului vestimentar casual și urban street. Brandul propune articole de imbracaminte și accesorii pentru femei și barbați, cu un aer cosmopolit…

- Ruby, in varsta de 32 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Drumul spre celebritate mi a fost deloc ușor, insa vedeta este fericita ca a ajuns acolo unde și-a dorit, in ciuda problemelor pe care le-a intampinat. Ruby a marturisit ca succesul de care se bucura in prezent are…

- Care este cea mai sincera zodie, in care poți avea mereu incredere. Ea nu te va minți niciodata. Despre ce zodie este vorba. Iata și alte zodii zodii sincere. Cea mai sincera zodie Cea mai sincera zodie este Taurul. El este cunoscut pentru abordarea sa directa și pentru caracterul echilibrat și onest.…