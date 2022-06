Stiri pe aceeasi tema

- Grupul DIGI desfașoara in luna iunie cea de-a șasea ediție a campaniei DIGI Doneaza Viața, organizata in parteneriat cu N-avem SANGE?! (Asociația HEM) și incurajeaza donarea de sange in randul angajaților sai și al societații civile. Totodata, compania va amenaja pentru angajați doua laboratoare mobile…

- Duminica, 5 iunie, de la ora 17:00, Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita la una dintre cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori a Banatului: Festivalul Etniilor, ediția a XXI-a, eveniment gazduit de Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Manifestarea va elebra multiculturalitatea…

- Festivalul Filmului Francez incepe in aceasta saptamana la Iasi. Cea de-a doua 26 editie invita iesenii iubitori de film francez sa descopere intreg programul evenimentelor care se va intinde pe durata a 5 zile. Festivalul va incepe pe data de 2 iunie, iar proiectiile vor avea loc la Cinema Ateneu si…

- Ediția din acest an a evenimentului The Carnival, desfașurata la sfarșitul saptamanii trecute in incinta Muzeului Satului Banațean din Timișoara, a avut parte de un public numeros, care a savurat așa cum se cuvine cele trei zile de carnaval. Evenimentul a reprezentat dealtfel și primul festival „outdoor“…

- Ediția din acest an a evenimentului The Carnival, desfașurata la sfarșitul saptamanii trecute in incinta Muzeului Satului Banațean din Timișoara, a avut parte de un public numeros, care a savurat așa cum se cuvine cele trei zile de carnaval. Evenimentul a reprezentat dealtfel și primul festival „outdoor“…

- Cea de-a 11-a ediție a festivalului „Barocul in ipostaze contemporane” se desfașoara in perioada 16-29 mai la Timișoara, Cenad, Pecica, Dudeștii Vechi și Vinga și cuprinde trei workshopuri, un masterclass de improvizație susținut de organistul maghiar Janos Palur, doua concerte de orga, un recital de…

- Trupa de indie electro pop/rock Reaven, din Franța, va susține unicul ei concert din Romania la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul turneului est-european pe care formația il intreprinde in aceasta perioada. Formația franceza se afla in plina ascensiune in topurile muzicale realizate de serviciul…

- 10Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a dat startul inscrierilor pentru Festivalul – concurs Gelu Stan 2022. Ediția a IV-a a evenimentului care evoca personalitatea de anvergura și opera maestrului Gelu Stan se va desfașura in lunile martie- aprilie. Concursul se adreseaza tinerilor interpreți…