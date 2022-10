Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul acestei saptamani, Piața Operei din Timișoara va fi gazda unui eveniment intitulat Let there be music, in cadrul caruia timp de trei zile publicul va avea parte de concerte și DJ seturi cu o serie de artiști locali și nu numai. Evenimentul este organizat de Asociația No Sheep și Ravi, in…

- Festivalul Internațional de muzica de orga TimOrgelFest se desfașoara in perioada 2 – 29 octombrie 2022 la Timișoara, Lugoj și Reșita. Aflat la a XXII-a ediție, festivalul cuprinde 12 recitaluri de orga, doua recitaluri de orga și trompeta, doua recitaluri de muzica sacra, și 4 concerte educative pentru…

- Institutul Francez din Timișoara organizeaza in perioada 27 septembrie – 1 octombrie festivalul de arta stradala „Impuls”, prin care se dorește readucerea la viața a cartierului Fabric și a poveștilor sale. Institutul gazduiește inca din 2018 festivalul de arta stradala, muzica și artele circului, „Impuls”,…

- Cea de-a 31-a ediție a Galei de Blues Jazz Kamo va avea loc in acest an in perioada 23 – 25 septembrie, in Gradina de vara a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara. In prima zi a evenimentului va concerta Elena Mindru, un artist desavarșit: cantareața, compozitoare, aranjor, producator, organizator de…

- Joi seara, la Casa Del Retro membrii formației sarbești ABBA Real Tribute Band au susținut un concert de nota zece care le-a amintit spectatorilor hiturile formației suedeze care a facut furori in epoca disco și nu numai. La fața locului, band-ul alcatuit din șapte membri a navigat printre hituri ca…

- In fiecare toamna, de mai bine de 7 ani, ma mut cu traiul in unul dintre orasele mai mici ale tarii, unde stau cate o luna. In munca mea de scriitor si om care scriu in presa aceste iesiri, sau „a face teren” cum numim noi, ma ajuta mult sa inteleg mai bine ce se intampla. De multe ori, imaginea pe…

- Concertul face parte din proiectul Marea Muzica, ce consta intr-o serie de 10 concerte si spectacole de muzica culta, prezentate pe parcursul a sase luni pe scena Teatrului Traian Grozavescu din Lugoj. Prin acest proiect, ce propune o asociere intre Asociatia Scena Muzicala, Opera Nationala din Timisoara…

- Luna august promite numeroase activitați și evenimente pentru tinerii timișoreni. Marcand Anul European al Tineretului și, in special, luna in care se sarbatorește Ziua Internaționala a Tineretului, Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) organizeaza Youth Summerfest – un proiect de voluntariat…