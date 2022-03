Trei ucraineni trataţi la Neurochirurgie, unul internat în stare gravă Reprezentantii Spitalului de Neurochirurgie din Iasi au precizat ca incearca sa ia toate masurile pentru tratarea refugiatilor care au nevoie de ajutor medical. In mod concret, acestia au tratat deja trei refugiati din Ucraina in aceasta perioada, unul dintre ei ramanand internat. De asemenea, personalul medical vorbitor de rusa si ucraineana va incerca sa comunice cu refugiatii care ajung la spital. Sunt 16 astfel de persoane care vor fi distribuite in garzile de la unitatea medicala. „In ultimele zile am avut un numar de trei pacienti din Ucraina care s-au adresat spitalului nostru, cu afectiuni… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

