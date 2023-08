Stiri pe aceeasi tema

- La nici 8 zile de la tragedia din 2 Mai, Romania asista la un nou moment dramatic. Din pacate asistam la o noua drama in Romania, in urma careia trei tineri au murit in accident, uciși de un șofer beat de 19 ani. Se repeta tragedia de la 2 Mai, de data asta in județul […] The post O noua drama in Romania:…

- Doi minori si mama lor au fost raniti intr-un accident rutier produs in localitatea Horia de un sofer din judetul Bacau, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in timp ce un barbat in varsta…

- Doi tineri au murit sambata dimineața dupa ce un șofer a intrat in plin intr-un grup de pietoni la ieșire din localitatea 2 Mai in județul Constanța, relateaza presa locala, citata de Hotnews. In jurul orei 5 și 20 de minute, a fost anunțat la 112, ca in județul Constanta, pe DN 39/E87 (Mangalia – Vama…