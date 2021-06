Trei tineri au fost retinuti, luni, de politisti prahoveni in cazul distrugerii unor monumente funerare din Cimitirul Evreiesc de la Ploiesti, a anuntat Inspectoratul Judetean de Politie. 16 monumente au fost impinse de pe soclu, iar unele dintre ele s-au facut bucați. Cinci tineri au fost suspecți de distrugerea a 16 monumente funerare din Cimitirul […] The post Trei tineri, reținuți dupa ce s-au distrat distrugand mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din Ploiești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .