- Pompierii ISU Timis au fost solicitati sa intervina la un accident rutier pe DN 6, la iesire din localitatea Lovrin spre Sannicolau Mare."In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului un autoturis a ramas pe carosabil, blocand ambele sensuri de circulatie, iar cel de al doilea a…

- In aceasta dimineața, colegul nostru plt.maj. Ionuț Ahrițculesei, aflat in timpul liber, a sarit in ajutorul victimelor unui accident rutier, produs pe Drumul European 58, pe raza localitații Coplean din județul Cluj. Ionuț ieșise din tura in aceasta dimineața și se indrepta spre București, cand a observat…

- Patru persoane au fost ranite și transportate la spital, in urma unui accident rutier care s-a petrecut dupa miezul nopții, in localitatea timișeana Sannicolau Mare. Șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in afara carosabilului, oprindu-se in șanț, foarte aproape sa intre intr-o casa. Anul…

- Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, nu departe de Timișoara. In urma coliziunii, trei persoane au fost ranite și transportate la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Incidentul s-a produs aproape de Sacalaz. Un barbat de 59 de ani conducea in direcția Jimbolia – Timișoara, pe DN59A, cand a depașit…

- Seara stricata pentru mai mulți tineri, implicați intr-un accident rutier, care a avut loc in Timișoara. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma incidentului patru persoane au fost ranite și transportate la spital. Șoferul vinovat, un barbat in varsta de 24 de ani, conducea pe b-dul Iuliu Maniu,…

- Accident rutier, duminica seara, in Sannicolau Mare. Doua autoturisme s-au ciocnit la intersecția a doua strazi, iar un copil in varsta de 6 ani a fost transportat la spital pentru a fi supus unor investigații medicale. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut la intersecția strazii Andrei Șaguna cu…

- Un nou accident rutier a avut loc astazi, pe șoselele din Timiș. Doua autoturisme s-au ciocnit in localitatea Peciu Nou, iar in urma impactului o minora a suferit rani și a fost transportata la spital pentru a fi supusa investigațiilor medicale. Incidentul s-a produs din pricina neglijenței la volan…