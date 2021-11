Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele preliminare ale anchetei efectuate de Forțele Navale ale Statelor Unite arata ce s-a intamplat in ziua de 2 octombrie, cand USS Connecticut, un submarin cu propulsie nucleara din clasa Seawolf, a lovit un obiect, la acel moment necunoscut, in timp ce naviga in Marea Chinei de Sud, potrivit…

- Google anunta ca nu va mai imparti in pagini rezultatele pe care le afiseaza la cautarile utilizatorilor. In schimb, rezultatele vor fi afisate intr-o singura pagina, ce va putea fi derulata pana cand utilizatorul gaseste rezultatul dorit. In noul format, rezultatele se vor incarca progresiv, pe masura…

- Trei studenți ai Facultații de Matematica și Informatica din București au caștigat medalia de argint la Olimpiada Internaționala de Informatica de la Moscova. Cei trei sunt: Lucian Bicsi, Theodor Moroianu și Livia Magureanu. Teodor Moroianu, medaliat cu argint la Olimpiada de Informatica: „Performanța…

- Cele doua companii farmaceutice au depus o cerere la Agentia Europeana pentru Medicamente, care a declarat ca va efectua o evaluare rapida a datelor, cu un rezultat asteptat in urmatoarea perioada , relateaza Reuters .Compania farmaceutica americana Moderna a precizat ca a cerut EMA aprobarea conditionata…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat luni, 6 septembrie, ca analizeaza datele privind o a treia doza de vaccin anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech, care urmeaza sa fie administrata la sase luni dupa cea de-a doua doza la persoanele incepand cu varsta de 16 ani, relateaza agenția…

- "Timp de 20 de ani soldatii americani au fost prezenti pe acest teritoriu, 20 de ani de incercari de a \"civiliza\" oamenii care traiesc acolo, de a le implanta normele lor si standardele lor de viata. Rezultatul este o tragedie, pierderi pentru cei care au facut acest lucru, Statele Unite, si mai mult…

- Un avion avand la bord 121 de persoane evacuate din Afganistan si aflate in tranzit spre Statele Unite a sosit pe aeroportul international din Tirana, capitala Albaniei, in cursul diminetii de vineri, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Pasagerilor, printre care se numara copii si persoane in carucioare…

