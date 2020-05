Trei tineri din Argeș, reținuți după ce au furat o mașină. Au fost amendați și pentru nerespectarea măsurilor specifice stării de urgenţă Trei tineri din Argeș, reținuți dupa ce au furat o mașina. Au fost amendați și pentru nerespectarea masurilor specifice starii de urgenta. Pe 5 mai, politistii din cadrul Formațiunii de Investigații Criminale Topoloveni au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de furt in scop de folosința și conducerea fara drept a unui vehicul, și au reținut trei tineri, cu varste cuprinse intre 18, 25 și 26 de ani, primul din Calinești și ceilalți doi din Topoloveni. ”Din cercetari s-a stabilit ca, in noaptea de 3 spre 4 mai, cei trei tineri ar fi sustras un… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

