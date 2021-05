Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iasi si Sectiei nr. 2 Politie Rurala Ciurea au identificat un tanar de 23 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de furt calificat si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat…

- Luni, polițiștii din Șomcuta Mare au identificat doi tineri de 19 respectiv 21 de ani, ambii din oraș, care ar fi comis un furt saptamana trecuta. In fapt, in data de 4 mai, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca in jurul orei 14.00, in timp ce se afla in gradina imobilului…

- Politistii Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta au anuntat punerea in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara, in municipiului Constanta, la persoane banuite de trafic de droguri. Oamenii legii au ridicat, in vederea indisponibilizarii, aproximativ 170 de grame de cannabis,…

- Doi tineri din comuna Amaru au fost prinși in flagrant, de polițiști, la scurt timp dupa ce au furat mai multe țevi de pe un camp, din zona unei sonde dezafectate. „In data de 11 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei de politie rurala Costesti, au prins in flagrant doi barbati in varsta de 29,…

- Pe 5 aprilie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Draganu au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de tentativa de furt calificat și furt calificat, și au reținut un barbat de 45 de ani, din Morarești. Din cercetari s-a stabilit ca in noaptea de 22 spre…

- Tineri retinuti pentru talharie calificata. Acestia ar fi patruns in locuinta unei persoane si, prin violenta, ar fi deposedat o de bijuterii si ar fi sustras suma de 6.000 de lei si 2 telefoane mobile.Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de talharie calificata,…

- Un tanar de 25 ani din municipiul Galati a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a furat 500 lei dintr-o locuinta, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, politistii Sectiei 2 Politie Galati au identificat si depistat un tanar, de 25 ani, banuit…

- BARBAT REȚINUT PENTRU TALHARIE CALIFICATA Polițiștii din cadrul Postului de Poliției Caineni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Brezoi au continuat cercetarile intr-o cauza penala sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie calificata, fiind identificat un barbat de 40 de ani,…