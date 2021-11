Trei sferturi dintre școli reîncep orele în sistem fizic Aproape trei sferturi dintre unitațile de invațamant vor incepe orele in sistem fizic, in saptamana 15 – 19 noiembrie 2021, conform datelor raportate de inspectoratelor școlare județene. Ministerul Educației a transmis vineri seara ca unitațile de invațamant, inclusiv palatele copiilor, cluburile copiilor, cluburile sportive școlare, vor funcționa astfel: – Numar unitați cu activitate fața in fața: 12.882 (71,86%); – Numar unitați de invațamant integral in sistem online ca urmare a ratei de vaccinare mai mica de 60%: 4.983 (27,8%); – Numar unitați cu activitatea integral in sistem online (solicitare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 72% dintre unitațile de invațamant preuniversitar vor incepe saptamana viitoare cu prezența fizica, a anunțat Ministerul Educației. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educației, remis cotidianului național “Romania libera”, in urma centralizarii datelor transmise de inspectoratelor…

- Ministerul Educatiei a centralizat datele de saptamana aceasta privind rata de vaccinare din unitatile de invatamant pentru a decide cum se vor desfasura cursurile in saptamana ce urmeaza.Potriit Ministerului Educatiei, in urma centralizarii datelor raportate de inspectoratelor scolare judetene, in…

- Peste 70% dintre unitatile de invatamant preuniversitar din tara vor functiona saptamana viitoare cu activitate fata in fata si aproape 28% integral in sistem online din cauza ratei de vaccinare mai mica de 60%, a anuntat vineri seara Ministerul Educatiei. ME precizeaza ca, in urma centralizarii…

- Ministerul Educației a anunțat, vineri seara, ca saptamana viitoare cursurile cu prezența fizica vor avea loc pentru peste 71,8% dintre structurile unitaților de invațamant. Centralizarea completa se va fi publicata sambata dimineața. In urma centralizarii datelor raportate de inspectoratelor școlare…

- Cele 29 de școli se adauga, astfel, celor 101 de unitați de invațamant pentru care s-a aprobat pe 12 octombrie trecerea in online.Lista celor 29 de școli poate fi consultata mai jos.

- Conform raportarilor inspectoratelor școlare centralizate la nivel național de catre Ministerul Educatiei, situația epidemiologica din mediul școlar este urmatoarea:- Preșcolari/elevi confirmați Covid-19: 16.316- Angajați din invațamant confirmați Covid-19: 5.425 de persoane- Unitați cu activitatea…

- Un numar de 16.316 prescolari/ elevi si 5.425 de angajati din educatie au fost confirmati cu SARS-CoV-2, a informat miercuri Ministerul Educatiei. Potrivit sursei citate, 262 de unitati de invatamant au activitatea fata in fata suspendata integral ca urmare a aplicarii art. 3 alin. 2 din Ordinul comun…

- Din cauza infectarilor cu coronavirus, alte trei școli și gradinițe din Timiș vor funcționa doar online in perioada urmatoare, a decis vineri Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș.