- De luni, 13 mai, romanii pot imprumuta statul prin noile emisiuni de titluri Tezaur. Dobanzile sunt de la 6% pe an. Titlurile de stat au o valoare nominala de 1 leu. Pot cumpara titluri de stat prin programul Tezaur persoanele adulte. Dobanzile sunt de 6% la cea pe 1 an și de 6,85%/an la cea pe 3 ani.…

- Romanii pot investi, incepand de luni, in titluri de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6% si, respectiv, 6,85%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata, anunta Ministerul Finantelor, potrivit news.ro.

- Ministerul Finanțelor (MF) a atras 1,27 miliarde lei și 383,6 milioane euro, prin vanzarea de titluri de stat pentru populație (FIDELIS), aceasta fiind cea mai mare suma atrasa de Stat prin acest tip de titluri de stat. Donatorii de sange au cumparat titluri de stat Fidelis in valoare de peste 266 milioane…

- ”Nu mai putin de 3 recorduri a doborat ultima editie de titluri de stat FIDELIS: Cea mai mare suma investita dintre toate cele 16 editii; Cel mai mare numar de investitori-donatori; Cea mai mare suma investita de donatori. Sunt mai multe aspecte pozitive pe care le-am remarcat recurent la finalul ultimelor…

- Ministerul Finanțelor continua programul Tezaur adresat populației cu doua noi emisiuni pe 1 și 3 ani la care ofera dobanzi de 6% și 6,85%/an. Fața de oferta din martie-aprilie, dobanda a scazut puțin la 1 an, cu 0,1 puncte procentuale.

- Ministerul Finantelor (MF) deruleaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in perioada 8-17 aprilie, a 16-a oferta publica de vanzare de titluri de stat Fidelis. The post NOI EMISIUNI Titluri de stat Fidelis pentru populație first appeared on Informatia Zilei .

- Ministerul Finantelor va lansa in acest an cinci emisiuni de titluri de stat FIDELIS pentru populatie, mai multe decat in mod obisnuit. In plus, se cauta solutii pentru a deschide si alte puncte de distributie pentru titlurile TEZAUR, care, in prezent, se vand numai prin unitatile Trezoreriei si ale…

- Mulți romani cumpara titlurile de Stat din programele Fidelis și Tezaur. Șeful Trezoreriei, Ștefan Nanu, susține ca anul trecut Ministerul Finanțelor a vandut 21 de miliarde in cele doua programe. Daca unii au mai mulți bani și merg spre Fidelis, cei cu sume mai mici se duc spre Tezaur.