Artistul roman care a fost invitat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, sa cante pe scena de pe Arena Naționala in timpul concertului sau a explicat pe rețelele de socializare cum a ajuns solistul trupei britanice sa il invite pe scena. Momentul a fost huiduit de o parte din cei prezenți. In prima reacție postata in mediul online, el a mulțumit persoanelor care l-au susținut dupa acest incident neașteptat.