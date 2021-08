Trei sferturi dintre medici s-au vaccinat anti-Covid 19. Cine va suporta testarea cadrelor medicale nevaccinate

Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat vineri ca acoperirea vaccinala medie in cazul medicilor este de aproximativ 70%, fiind mai mica la asistenti, infirmiere, brancardieri. Ministrul a spus ca se va introduce testarea celor nevaccinați, dar nu din bani publici. „Rata vaccinarii este variabila in functie de judet. Sunt judete care stau foarte bine cu acoperirea vaccinala a medicilor, ajungand la peste 80%, sunt judete care stau mai putin bine. In medie, medicii sunt vaccinati in proportie de 70%, acoperirea vaccinala fiind mai mica in randul asistentilor si al celorlalte cadre – infirmieri,…