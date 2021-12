Stiri pe aceeasi tema

- „In contextul creșterii substanțiale a ratei inflației, anticipațiile inflaționiste pentru un orizont de 12 luni s-au majorat. In concordanța cu aceste evoluții, au crescut și anticipațiile de majorare a ratelor de dobanda de piața monetara, acestea indicand anticipații de majorare a ratei de dobanda…

- Leul va suferi deprecieri in urmatorul an și va depași pragul de cinci lei pentru un euro, ca urmare a crizei sanitare cu care se confrunta țara noastra, informeaza un sondaj realizat in randul analiștilor economici. Peste 93% dintre participantii la sondaj prevad o depreciere a leului in urmatoarele…

- Analiștii economiei anticipeaza 5% inflație in urmatoarele 12 luni și un curs de peste 5 lei/euro Rata anticipata a inflației pentru orizontul de 12 luni a inregistrat o valoare medie de 5,01%, iar pentru cursul de schimb EUR/RON, peste 93% dintre participanții la sondajul CFA Romania prevad o depreciere…

- “Pe fondul prudentei generate de intrarea in valul 4 al pandemiei, indicatorul de incredere macroeconomica a scazut puternic in luna septembrie. Consistente cu aceasta evolutie sunt si anticipatiile de decelerare a economiei. De asemenea, in contextul cresterii substantiale a ratei inflatiei, anticipatiile…

- Analistii CFA Romania anticipeaza un deficit bugetar de 6,8% din PIB in 2021, iar datoria publica ar putea atinge 53% din PIB pentru orizontul de 12 luni, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei, preluat de Agerpres. Conform sursei citate, valoarea medie a anticipatiilor privind evolutia in…

- Analistii CFA Romania se așteapta ca euro sa treaca de 5 lei, in urmatoarele șase luni, iar deficitul bugetar sa atinga 6,8% din PIB, in 2021. In același timp, datoria publica ar putea sa reprezinte 53% din PIB pentru orizontul de 12 luni, potrivit unui comunicat al organizatiei.Valoarea medie a anticipatiilor…

- Analistii CFA Romania anticipeaza un deficit bugetar de 6,8% din PIB in 2021, iar datoria publica ar putea atinge 53% din PIB pentru orizontul de 12 luni, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei. Conform sursei citate, valoarea medie a anticipatiilor privind evolutia in termeni reali a PIB…

- “Pe fondul prudentei generate de intrarea in valul 4 al pandemiei, indicatorul de incredere macroeconomica a scazut pentru a doua luna consecutiv, insa se mentine la un nivel ridicat, aproape de maximul istoric, ceea ce denota incredere in evolutia economica viitoare. De asemenea, in contextul cresterii…