Trei seriale pentru a treia saptămână de izolare A mai trecut o saptamana de izolare si inca reusim sa ne mentinem binedispuși și pozitivi. Veseli dimineata si mai putini veseli seara, incercam sa umplem orele zilei cu activitati domestice (a se citi munca pe langa casa omului) ca sa nu avem senzatia ca taiem frunza la caini chiar toata ziua. Daca saptamana trecuta am facut curat si am intors casa cu fundul in sus in cautarea prafului pierdut, saptamana asta gaurim peretii, mutam mobila si ne gandim foarte serios ca n-ar fi rau daca am baga si o mica zugraveala. Eu, de exemplu, am avut un puseu de energie bionica si am golit balconul in dorinta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

