Trei români și un ucrainean dădeau mii de euro șpagă la vamă să aducă țigări de contrabandă. Au fost prinși în flagrant Garda de Coasta și procurorii DNA au reținut pentru 24 de ore trei cetațeni romani și un cetațean ucrainean, dupa ce aceștia au fost prinși in flagrant la intrarea in țara a unui container ce conținea 12.170.000 de țigarete nefiscalizate, evaluat la aproximativ 1.500.000 de euro. Cei patru indivizi ofereau mita vameșilor pentru a facilita intrarea marfii de contrabanda in țara, relateaza Agerpres. Procurorii de la DNA – Serviciul teritorial Constanța au ordonat reținerea celor patru inculpați pentru infracțiuni de contrabanda, dare de mita și cumparare de influența, toate comise in mod repetat.… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol: bzc.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DNA: Contrabanda in Portul Constanța. Sute de euro mita unor angajați pentru a „inchide ochii” Garda de Coasta si procurorii DNA au retinut, pentru 24 de ore, trei cetateni romani si un cetatean ucrainean, dupa ce au fost prinsi in flagrant dupa intrarea in tara a unui container ce continea 12.170.000…

- Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța a desfașurat o operațiune de amploare in Portul Constanța, soldata cu reținerea a patru persoane, trei cetațeni romani și un cetațean ucrainean, in urma unor acuzații de contrabanda, dare de mita și cumparare de influența. Procurorii DNA…

- Garda de Coasta si procurorii DNA au retinut, pentru 24 de ore, trei cetateni romani si un cetatean ucrainean, dupa ce au fost prinsi in flagrant dupa intrarea in tara a unui container ce continea 12.170.000 tigarete nefiscalizate, in valoare de circa 1.500.000 euro. Cei patru dadeau mii de euro șpaga…

- Trei romani și un ucrainean au fost reținuți intr-un dosar de contrabanda de țigari, dare de mita și cumparare de influența in portul Constanța Sud Agigea.DNA anunța ca procurorii din cadrul Serviciului teritorial Constanța au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a lui Iorga Dragos Adrian, fost director al Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Bucuresti Ilfov…

- Parchetul General a organizat la Constanta, in colaborare cu Departamentul de Justitie al Statelor Unite ale Americii, un seminar pe tema infractiunilor de mediu si de coruptie, cu accent pe depozitele ilegale de deseuri, la care au participat 35 de procurori si ofiteri de politie.Potrivit unui comunicat…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data 27 octombrie 2023, a inculpatului IORGA DRAGOS ADRIAN, director executiv in cadrul Ministerului Investitiilor si…

- Petrica Bacaim este suspectat de comiterea infractiunii de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii. Dosarul a fost instrumentat de Andrei Bodean, procurorul sef al DNA Constanta.…