Trei români repatriați din Africa de Sud, suspecți de infectare cu varianta Omicron Trei persoane repatriate din Africa de Sud au fost testate și au fost confirmate pozitiv la SARS-CoV-2. Probele au fost trimise la laboratoare speciale pentru secvențiere in vederea stabilirii daca este vorba de varianta Omicron. Inițial, potrivit Ministerului Sanatații, anunța ca un jucator din echipa de rugby Știința Baia Mare, sosit din Africa de Sud, a fost testat și confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2. Ulterior, inca doua persoane au fost confirmate dupa testarea PCR. In legatura cu cele trei persoane repatriate din Africa de Sud, Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca: ”In urma testelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

