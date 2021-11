Stiri pe aceeasi tema

- Doliu pentru rudele unei familii de romani din Italia. O femeie de 40 de ani, sotul ei in varsta de 45 de ani si fica lor de 21 de ani au murit duminica seara intr-un tragic accident de circulatie, in Portegransi, in apropiere de Venezia. Un autoturism condus de o tanara de origine indiana a intrat…

- Medicii din provincia spaniola Castellon sunt ingrijorați de numarul tot mai mare de romani nevaccinati care ajung la spital. Autoritatile au apelat la asociatiile romanesti, preoti si asistenti sociali...

- Accidentul cumplit s-a produs joi dimineața, la o trecere de cale ferata fara bariere, intre localitațile Melykut și Bacsalmas, scrie presa ungara baon.hu .Potrivit informațiilor aparute in presa, mașina, incare se aflau muncitori romani - 4, era condusa de o femeie, iar in stanga și in spatele ei stateau…

- Erau obligați de adulți, uneori chiar propiii lor parinți, sa fure și sa-i talhareasca in special pe batranii care scoteau bani de la bancomate, in Spania. In total, 200 de persoane ar fi cazut victime, in ultimele luni, ale acestei rețele care opera prin intermediul minorilor, transmite digi24.ro .

- Zeci de copii romani din Spania erau obligați de adulți sa fure și sa-i talhareasca in special pe batranii care scoteau bani de la bancomate. In total, 200 de persoane ar fi cazut victime, in ultimele luni, ale acestei rețele care opera prin intermediul copiilor.

- Tragedie de nedescris astazi, vineri, 15 octombrie, la Montesilvano, in provincia Pescara din Abruzzo, unde doi romani, soț și soție, au fost gasiți morți in bucataria casei in care locuiau. Carabinierii au ajuns impreuna cu echipajul medical de la 118 la domiciliul celor doi romani, situat pe via Tagliamento,…

- Crima șocanta in Spania! Trei romani au batut un bijutier pana cand l-au lasat fara suflare pe asfalt, in plina strada, chiar sub privirile șocante ale trecatorilor. Ulterior, cei trei romani au fost gasiți de catre oamenii legii intr-o ascunzatura, in casa parinteasca, din Galați. Iata cum s-a intamplat,…

- Un cadavru fara cap a fost gasit, vineri, pe o plaja din Constanța. Trupul neinsuflețit era intr-o stare avansata de putrefacție. Descoperirea a fost facuta de un barbat care se plimba de dimineața pe malul marii, in zona plajei Neversea din Constanța. El a alertat imediat autoritațile. La fața locului…