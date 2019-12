Trei recomandări pentru actualul ministru al Finanțelor, privind evoluția deficitului bugetar pe ultimii 30 de ani România va înregistra în acest an cel mai mare deficit bugetar din ultimii 9 ani, de 4,4% din PIB, pe metodologia cash. Deficitul bugetar înseamna ceea ce împrumuta statul peste ceea ce încaseaza ca sa susțina cheltuielile. Motivul îl știm, l-am mai spus: în ultimii ani au crescut cheltuielile cu salariile bugetarilor și cu asistența sociala, daca ne uitam pe execuțiile bugetare. Ceea ce a cântarește, de fapt, este volumul ridicat al administrației- cu numar de personal mare și salarii crescute, mai ales în ultimii 3 ani. Avem 1,22 milioane… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, miercuri, lansarea mai multor programe de screening privind cancerul si hepatita, din bani europeni, in valoare de 103 milioane de euro. „Astazi, este o zi in care 103 milioane de euro, bani din fonduri europene, sunt lansati pentru a fi folositi intr-un program…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, face o analiza a sistemului de Educație din Romania, din punct de vedere financiar. Nasui arata faptul ca in ultimii ani au crescut cheltuielile pe educație cu 112%, dar rezultatele sunt din ce in ce mai proaste. Acesta considera ca este nevoie de o reforma din temelii…

- Fara un trend descendent al cheltuielilor publice si fara comprimarea sectorului public nu e posibila mentinerea deficitului sub 3%, a atentionat, joi, in cadrul unui seminar de specialitate, Bogdan-Octavian Cozmanca, vicepresedintele Consiliului Fiscal (CF). "Taierea cheltuielilor in executia…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) vrea sa atraga înca 200 milioane euro, prin redeschiderea emisiunii de obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro. Licitația va avea loc miercuri, 27 noiembrie, maturitatea fiind de 5 ani, iar rata cuponului de 1%. De precizat ca, având în…

- "Aceasta mini analiza se dedica teoreticienilor de stanga care au votat modelul neoliberal. Deficitul bugetar putea fi tinut in jurul a 3% din PIB. Acum se face risipa in banul public pentru a se da vina ulterior pe greaua mostenire PSD. Despre rectificare. Deficitul acum este 2.8% din PIB.…

- ROMANIA a reluat participarea cu stand național la expoziția internaționala de mobila din Rusia, iar rezultatele sunt pe masura. Alaturi de SIMEX, 14 mari producatori romani reprezinta ROMANIA la expoziția de mobila și design MEBEL, care se desfașoara la Moscova, in perioada 18 - 22 noiembrie 2019.…

- Puterea de cumparare a romanilor a crescut, in ultimii trei ani, cu 25%, aceasta fiind transferata si in tendintele crescatoare pe care le-a inregistrat piata financiara din Romania, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Dan Armeanu, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Ministerul Sanatații a scos la concurs, in perioada de interimat a Guvernului Dancila, la 11 zile dupa ce a trecut moțiunea de cenzura, toate cele trei posturi de conducere din Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR) - președinte și doi vicepreședinți. Practic, sunt…