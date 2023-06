Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe DN 6, intre Topleț și Baile-Herculane, in judetul Caras-Severin. Doua autoturisme au fost implicate in incident, in urma caruia au rezultat trei persoane ranite. Toate victimele au fost transportate la spital. La fata locului au intervenit pompierii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit temporar pe DN 6 Buchin și Slatina Timiș, la kilometrul 440, in zona localitații Valișoara, județul Caraș-Severin, pentru cercetarea imprejurarilor producerii unui accident. In urma coliziunii dintre doua…

- Inca un accident grav pe DN 6 astazi. La Valisoara, in judetul Caras-Severin, doua autoturisme au fost implicate intr-un incident care a produs cinci victime, dintre care una e incarcerata. In urma apelului la 112 la fata locului au intervenit Detașamentul de Pompieri Caransebeș, ambulanta SAJ si un…

- Un nou accident grav s-a produs in aceasta dupa amiaza pe DN 6. Din primele informatii exista doua victime incarcerate dupa ce doua tiruri s-au ciocnit in zona localitatii Plugova, din judetul Caras-Severin. La fața locului acționeaza un echipaj de pompieri de la Punctul de Lucru Baile Herculane, cu…

- Un nou accident grav s-a produs in aceasta dupa amiaza pe DN 6. Din primele informatii exista doua victime incarcerate dupa ce doua tiruri s-au ciocnit in zona localitatii Plugova, din judetul Caras-Severin. La fața locului acționeaza un echipaj de pompieri de la Punctul de Lucru Baile Herculane, cu…

- Inca o nenorocire pe DN 6, denumita și șoseaua morții din Banat, chiar de 1 mai. In accident au fost implicate 5 autoturisme, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Caraș Severin: „In urma cu puțin timp pe DN6 in zona localitații Topleț s-a produs un accident rutier in…

- Accident in lanț pe DN 6, in Caraș-Severin, luni, in jurul orei 14:00, cu un autocar, trei mașini și o autoplatforma. In urma incidentului, o persoana a murit și alte trei sunt ranite. „In urma cu puțin timp, pe DN 6, in zona localitații Topleț, limita cu județul Mehedinți, s-a produs un accident rutier…

- Accident in lanț intre cinci vehicule pe drumul morții din vestul țarii. Un om a murit, patru sunt la spital, trei autoturisme, o duba și un TIR au fost avariate. Se circula dirijat, pe o banda. —————– Accident rutier DN 6, Constantin Daicoviciu, jud. Caraș-Severin. Traficul este oprit pentru masuratori.…