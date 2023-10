Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a soldat cu ”35 de morti, dintre care cel putin 18 au fost carbonizati”, scrie cotidianul Al-Ahram, care publica o lista cu numele a ”cel putin 53 de raniti”.Accidentele rutiere sunt foarte frecvente in Egipt, unde drumurile sunt adesea prost intretinute, iar Codul Rustier este putin respectat.Imagini…

- Accident rutier, vineri noapte, in jurul orei 22.30, pe strada Alexandru Marghiloman. Conform Poliției, in timp ce conducea autoturismul pe strada Alexandru Marghiloman catre Șoseaua Brailei, un șofer buzoian de 18 ani a pierdut controlul asupra direcției și a intrat in coliziune cu un stalp marginal.…

- Inca un accident grav a avut loc ieri seara pe soselele din Banat. Pe DN 58B, la Bocsa, in judetul Caras-Severin, doua autoturisme si un autotren au fost implicate intr-un incident care a dus la blocarea temporara a drumului. In urma accidentului a fost ranita o persoana. La fata locului au sosit si…

- Un carambol a avut loc pe autostrada Interstate 55, in apropiere de New Orleans, Louisiana. Accidentul in care au fost implicate cel puțin 158 de vehicule s-a produs luni dimineața, 23 octombrie, din cauza condițiilor de ceața densa, potrivit poliției statului, scrie stirileprotv.ro .

- Accident tragic, ieri dupa-amiaza, pe DJ 587 din județul Caraș-Severin, in zona localitații Delinești, in urma caruia o femeie a murit. Accidentul de circulație s-a produs aproape la aceeași ora cu o alta tragedie din județ, care a lasat in urma un mort și trei raniți. „Din primele cercetari s-a stabilit…

- Accident de circulație pe Drumul Național 1B (E 577) Buzau-ploiești, in afara localitații Dealul Viei. Conform Poliției, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Ploiești-Buzau, un șofer in varsta de 36 de ani din Pietroasele a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a rasturnat in afara…

- Controalele din trafic scot in continuare la iveala tot mai multi conducatori auto aflati sub influenta drogurilor. In cursul serii de ieri politistii din Caras-Severin au prins inca trei barbati aflati sub influenta substantelor psihoactive, in timp ce un alt sofer conducea cu o alcoolemie ridicata.…

- Accident de circulație pe DN2-E85, la Poșta Calnau. Conform Poliției, o autoutilitara, condusa pe direcția Ramnicu Sarat-Buzau de un șofer in varsta de 33 de ani, a lovit din spate un autoturism care circula inaintea sa, la volanul caruia se afla o ramniceanca de 52 de ani. Accidentul s-a soldat cu…