- Lumea sportului din Romania este in doliu! Un celebru maratonist s-a stins din viața la varsta de 64 de ani, dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Luigi „Gigi” Riva, cel mai bun marcator din istoria primei reprezentative a Italiei, a murit luni, la varsta de 79 de ani. Gigi Riva, legenda fotbalului italian, suferea de probleme cardiace. Starea i s-a inrautațit, iar duminica a fost internat la spitalul Bortzu din Cagliari. Suferise un infarct.…

- Un incident teribil a ingrozit comunitatea din vestul țarii. Un tanar a fost condus in sediul Poliției pe picioarele proprii și a ieșit pe targa, decedand la scurt timp. Ancheta a relevat faptul ca barbatul a fost batut cu bestialitate, leziunile suferite provocandu-i moartea. Procurorii au informat,…

- Medicii legiști au stabilit cauza morții lui Matthew Perry. Starul serialului Friends care a murit la 28 octombrie, la varsta de 54 de ani, a decedat din cauza efectelor acute ale ketaminei, potrivit raportului de autopsie publicat vineri de medicul legist din comitatul Los Angeles, relateaza ABC News,…

- Incidentul a avut loc in apropierea Autogarii din oraș, de unde autobuzul abia plecase. Barbatului in varsta de 56 de ani i s-a facut rau la cateva minute dupa plecarea in cursa. Pasagerii au observat acest lucru și s-au grabit sa opreasca autobuzul și sa il ajute pe șofer. O femeia i a facut masaj…

- Un afacerist sibian a murit marți la spital, dupa ce cu doua nopți inainte a fost batut violent de trei hoți chiar in propria casa. Barbatul de 50 de ani se numește Adrian Kreiner și locuia intr-un cartier select al orașului, scrie Observator News.Hoții nu au fost inca prinși și se pare ca purtau cagule,…

- Barbat din Oraștie, plecat de la domiciliu, gasit DECEDAT in Alba: Trupul neinsuflețit a fost preluat de medicii legiști pentru a stabili cauza morții Barbat din Oraștie, plecat de la domiciliu, gasit DECEDAT in Alba: Trupul neinsuflețit a fost preluat de medicii legiști pentru a stabili cauza morții…

