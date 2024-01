Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața, la ora 08:00, Poliția municipiului Suceava a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe D.N. 17 in localitatea Ilișești, a avut loc un accident rutier. Polițiștii au stabilit ca un șofer din municipiul Suceava care se deplasa cu autoturismul pe D.N. 17, din direcția localitații Paltinoasa,…

- Vineri in jurul orei 23:00, un tanar in varsta de 21 ani din Patrauți in timp ce conducea autoturismul, pe varianta ocolitoare a Sucevei, din direcția DN17 catre DN2(Suceava-Siret), s-a angajat in depașirea unui ansamblu auto condus de catre un barbat in varsta de 30 ani din Romos-Hunedoara care circula…

- In noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 23:00, un echipaj de poliție din cadrul Poliției Vatra Dornei care a acționat in zona Carlibaba – Rotunda – Șesuri a identificat in trafic un autoturism care se deplasa pe D.N. 18, pe raza satului Valea Stanei, efectuand semnalele regulamentare de oprire.…

- Accident grav, in aveasta dimineața, dupa ce un tren de persoane a lovit din plin o autoutilitara. Evenimentul tragic s-a petrecut pe o cale ferata din Radauti, județul Suceava. Patru persoane ranite grav, dintre care una inconstienta.

- In baza informațiilor existente la nivelul Garzii Forestiere Suceava și la Poliția municipiului Vatra Dornei, in perioada 13 octombrie 2023 – 17 noiembrie 2023, au fost efectuate verificari specifice comune, asupra activitații desfașurate de catre un operator economic pe raza comunei Carlibaba. Verificarile…

- O racheta lansata in cadrul luptelor dintre militanții Hamas și Israel a lovit vineri dimineața un oraș balnear egiptean situat la aproximativ 220 km de Fașia Gaza. Racheta a lovit o unitate medicala din Taba, ranind cel puțin șase persoane. Nu a existat nicio revendicare a responsabilitații dupa explozie.…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise și 14 ranite intr-un atac cu rachete rusești care a lovit sambata (21 octombrie) o poșta din orașul Harkov din nord-estul țarii, au anunțat oficiali ucraineni. “Rachetele rusești au lovit centrul Nova Poshta, o unitate civila obișnuita”, a declarat președintele…

- Sase persoane au fost ranite duminica dupa amiaza, intr-un accident rutier produs in judetul Neamt, iar circulatia in zona se desfasoara pe un singur fir, alternativ, informeaza News.ro.Accidentul a avut loc duminica dupa amiaza pe DN 15B, in localitatea Petru Voda, potrivit Inspectoratului de Politie…