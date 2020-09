Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs marti, in jurul orei 16, pe DN1B, la Loloiasca. Doua persoane au ramas incarcerate dupa ce peste masina in care se aflau s-a rasturnat o autobasculanta incarcata cu bitum. Un minor in varsta de 14 ani este inconstient, iar o femeie de 27 de ani a suferit…

- Doua persoane au murit, astazi, in urma impactului dintre doua mașini pe DN 68, in județul Caraș-Severin. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN68 Hațeg – Caransebeș, pe raza localitații Voislova, județul Caraș-Severin. In accident au…

- O mașina s-a rasturnat in afara drumului. Șoferul acesteia a incercat sa evite coliziunea cu un autocamion. Articolul FOTO – Accident in Beclean. O mașina s-a rasturnat, iar doua persoane au fost ranite apare prima data in Someșeanul.ro .

- O mașina s-a rasturnat in afara drumului. Șoferul acesteia a incercat sa evite coliziunea cu un autocamion. Articolul Accident in Beclean. O mașina s-a rasturnat, iar doua persoane au fost ranite apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs vineri seara pe DN 17, in zina intersecției cu DJ 151 (Blajeni). Traficul rutier in zona este blocat din cauza accidentului. Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, in urma accidentului au…

- O mașina cu trei pasageri s-a rasturnat duminica pe Transfagarașan, in apropiere de cabana Capra, informeaza ISU Arges. Echipajele de intervenție au intervenit cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD, plus un echipaj SAJ. Șoferul și-a pierdut viața.

- Un autoturism și un tractor s-au ciocnit pe DN 68, șoseaua care leaga Caransebeșul de Oțelu Roșu, in zona localitații carașene Iaz. La fața locului s-au deplasat de urgența un echipaj de pompieri și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, plus doua ambulanțe SAJ și un echipaj…

- Un tanar de 24 de ani a murit și patru persoane, intre care un copil de 3 ani, au fost ranite, duminica dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intre Roșiori și Chiroiu, in județul Ialomița. Barbatul decedat conducea mașina, deși nu avea permis.