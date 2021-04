Trei persoane din Ialomita sunt cercetate pentru ca ar fi prejudiciat doua societati comerciale cu aproximativ 1.000.000 de euro, bani carora li s-ar fi disimulat adevarata provenienta prin achizitionarea de bunuri imobile si autoturisme. Potrivit IGPR, la data de 7 aprilie, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita, sub coordonarea procurorului de caz, au pus in aplicare trei mandate de aducere, emise pe numele unor persoane, cu varste cuprinse intre 29 si 36 de ani, din Ialomita, banuite de spalare a banilor, inselaciune, frauda informatica si fals in inscrisuri sub semnatura privata.…