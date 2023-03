Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite dupa coliziunea frontala intre doua autoturisme, produsa vineri pe DN 7, in zona localitatii aradene Barzava, unde traficul rutier este blocat, potrivit centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres."Pe DN 7, la kilometrul…

- Un accident rutier soldat cu ranirea unui barbat de 72 de ani a avut loc in dupa-amiaza zilei de astazi, 12 martie 2023, la intersecția strazilor Toporașilor și Nichita Stanescu, din Alba Iulia. Conform primelor informații de la fața locului a fost vorba de o neacordare de prioritate in urma careia…

- Doua persoane au decedat, iar una a ajuns la spital, in urma unui incendiu care s-a produs in aceasta dimineața pe strada Alba Iulia 89/2 din municipiul Chișinau. Apelul la Serviciul Unic de Urgența 112 a fost recepționat la ora 05:37, transmite Realitatea.md. Ca urmare a apelului la 112, la fața locului…

- Un accident in care au fost implicate doua autoturisme și un microbuz a avut loc, luni dimineața, in Oradea. 15 persoane au fost transportate la spital. Pompierii militari oradeni au intervenit pentru salvarea victimelor accidentului rutier, eveniment in care au fost implicate 19 persoane aflate in…

- In urma cu cateva minute s-a produs un accident rutier la Luna. Din primele informații sunt implicate trei autoturisme. La fața locului se deplaseaza echipaje de prim ajutor, pompierii și poliția rutiera. Revenim cu detalii despre modul de producere al evenimentului rutier. UPDATE: LT.col Biriș Andrei…

- Trei persoane au fost transportate la spital, vineri, in urma accidentului produs pe drumul national DN 12 (DE 578), intre localitatile Racu si Madaras, in care au fost implicate doua autoturisme, alte doua persoane refuzand transportul la spital, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- O persoana a fost ranita, in aceasta dimineața, dupa coliziunea dintre doua autoturisme pe DN 64, in municipiul Ramnicu Valcea. Poliția Municipiului Ramnicu Valcea a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca s-ar fi produs in eveniment rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Din primele verificari…

- Doua persoane au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident rutier produs in orasul Campulung, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …