- Dupa ce s-au aventurat in mare, trei persoane au murit inecate, iar alte doua persoane au ajuns in stare grava la spital. Turistii din zona au ajutat la salvarea lor. Acțiunea de salvare a fost declanșata de catre oamenii care au format un lanț uman, aceștia au solicitat ajutorul autoritaților in cazul…

- ”In aceasta dupa-amiaza, am fost solicitati prin apel unic de urgenta la numarul 112 sa intervenim la aerodromul din Tuzla, acolo unde o aeronava usoara a aterizat fortat cu sapte persoane la bord: un pilot si sase parasutisti”, a transmis ISU Constanta.Potrivit sursei citate, cele doua persoane pentru…

- Nu mai puțin de șase persoane au fost ranite, printre care și trei minori, in noaptea de sambata spre duminica pe drumul județean 178A. In zona localitații Parhauți, doua autoturisme s-au ciocnit violent, iar unul a ajuns in șanțul de pe marginea drumului. Toate cele șase persoane au fost ...