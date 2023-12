Trei oameni au murit într-un accident pe DN2, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un tir Trei persoane au decedat in urma accidentului produs vineri dimineata pe DN 2 Urziceni – Buzau, in zona localitatii Cotorca din judetul Ialomita. „In aceasta dimineata, in jurul orei 06,30, pe DN2 – E85, pe raza localitatii Cotorca, s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul a trei persoane. Din primele verificari a reiesit ca, in timp ce un autoturism se deplasa din directia Buzau catre Bucuresti, ar fi intrat in coliziune cu un autotren care circula din sens opus”, precizeaza IPJ Ialomita. In urma impactului a rezultat decesul a trei persoane care se aflau in autoturism. Accident… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

