- Unul din cei sase copii care au fost loviti miercuri seara pe o trecere de pietoni din Petrosani a murit, a anuntat Politia Hunedoara. Accidentul a fost provocat de un tanar de 19 ani care nu are permis de conducere și era baut, el fugind de la fața locului. Copilul care a murit avea 11 ani si era internat…

- Accident teribil pe șosea, noaptea trecuta. Doi tineri au murit si alti doi au ajuns in stare foarte grava la spital dupa ce masina in care erau s-a izbit violent intr-un TIR parcat pe marginea drumului. Din cauza vitezei prea mari, soferul a pierdut controlul volanului si asa s-a ajuns la tragediel…

- Impact fatal duminica seara, in județul Valcea! Un adolescent de 16 ani a murit, iar prietenii lui, de 13 și 14 ani, au ajuns in stare grava la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a infipt intr-un stalp. Teribilul accident s-a produs pe DN 64, pe raza localitații Babeni. Autoturismul condus de…

- Cel putin 59 de oameni au murit, iar alti 150 sunt raniti, dupa ce au fost calcati in picioare in timpul unei busculade care a avut loc intr-un local de noapte din Seul, capitala Coreei de Sud. Tragedia a avut loc la o petrecere de Halloween, dupa ce zeci de oameni s-au calcat in picioare, […]

- Un adolescent de 16 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce timp de un an a luat pastile de slabit. Baiatul a pierdut 54 de kilograme și abia se mai ținea pe picioare. Se afla internat la Terapie Intensiva, la Iași.

- Un grav accident de circulație s-a produs marți in apropierea localitații Mihail Kogalniceanu din județul Tulcea. O persoana a murit și alta este in stare grava dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit de un copac.