- Un barbat de 57 de ani, din comuna Eremitu, a fost retinut de politisti in noaptea de Revelion, dupa ce, in jurul orei 1,00, pe fondul unui conflict spontan, ar fi tras cu o arma neletala de tir sportiv asupra vecinului sau, ranindu-l usor la un picior. „La data de 1 ianuarie 2024, in jurul […] Source

- Primii bebeluși din anul 2024 in Alba: doi copii au venit pe lume, in noaptea de Revelion, la maternitatea Spitalului județean Revelionul și Anul Nou 2024 au fost prilej de și mai mare bucurie pentru doua familii din Alba. Pentru acestea, trecerea in noul an devine motiv de dubla sarbatoare. Doi baieței…

- Noaptea de Anul Nou vine cu ea o mulțime de obiceiuri și tradiții despre care se crede ca aduc noroc și prosperitate in anul care abia incepe. In Banat, obiceiurile stravechi, pastrate de generații, sunt menite sa aduca bunastare.

- Superstiții și tradiții de Revelion și Anul Nou. Ce este bine și ce nu trebuie sa faci in noaptea dintre ani S-a incheiat inca un an, iar majoritatea dintre noi ne gandim macar cu speranta la ceea ce ne aduc zilele care urmeaza, reunite in calendar sub numarul 2024. Este vremea in care fiecare dintre…

- Ministrul german de interne, Nancy Feather, a declarat ca se teme de o repetare a dezordinilor din noaptea de Anul Nou și a atacurilor asupra serviciilor de urgența din Berlin și din alte orașe. Dupa cum scrie "Adevarul european", ea a facut aceasta precizare intr-un comentariu pentru grupul media RND,…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale a Politiei municipiului Toplita au fost sesizati ieri de catre politistii din cadrul IPJ Brasov ca, la data de 3 decembrie, s-a comis un furt dintr-o locuinta din municipiul Brasov. In urma acestuia ar fi fost creat un prejudiciu de 78.000 de…

- Incidenta malformatiilor cardiace congenitale in Romania este de 6 pana la 8 la mia de nou-nascuti vii, potrivit Departamentului European de Statistica – EUROCAT. Previziunile la nivel mondial arata ca pana la 14.000 copii vor fi spitalizati pe an cu insuficienta cardiaca, arata conferentiar universitar…