- Inca trei noi cazuri de variola maimutei au fost diagnosticate in Romania, a anunțat marti Ministerul Sanatatii. Este vorba despre trei barbati cu varste de 24 de ani, 33 de ani si 38 de ani din Bucuresti. „Starea lor de sanatate este buna si se afla in izolare (unul in spital si ceilalti doi la domiciliu).…

- Un nou caz de variola maimuței a fost diagnosticat in Romania. Este vorba de un barbat de 36 de ani. „Este vorba de un barbat de 36 de ani, contact cu primul pacient diagnosticat cu variola maimuței in Romania. Acesta s-a prezentat ieri la un spital din București”, anunța Ministetrul Sanatații. Simptomele…

- Al treilea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania, informeaza Ministerul Sanatatii, azi 15 iunie. Este vorba despre un barbat de 31 de ani. Este vorba de un barbat de 31 de ani care s a prezentat ieri la un spital din Bucuresti. Simptomele au aparut pe data de 10 iunie. Starea generala…

- Ministerul Sanatatii anunta, luni, primul caz de variola maimutei diagnosticat in Romania. Este vorba despre un barbat de 26 de ani din Bucuresti, scrie News.ro. ”Primul caz de variola maimutei diagnosticat in Romania.Este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani din Bucuresti. Acesta a fost…

