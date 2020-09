Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 13 septembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 17 cazuri noi de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri patru au fost atribuite Municipiului Blaj. Cele 17 de cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19…

- De la inceputul pandemiei și pana la data de 13 septembrie, in județ s-au inregistrat 1355 persoane pozitive, 1060 de persoane vindecate și 51 de decese. Sambata, in Alba, au fost prelucrate 240 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 67.371. In ultimele…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 6 septembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 12 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri unul a fost atribuit orașului Campeni și doua cazuri comunei Albac. Cele 12 cazuri din județ, confirmate astazi…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 30 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 9 cazuri noi de infectare cu COVID-19. Trei dintre aceste cazuri au fost atribuite Municipiului Aiud. Cele 9 cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 29 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 18 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Cinci dintre aceste cazuri au fost atribuite Municipiului Aiud. Cele 18 cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 25 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 15 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Trei dintre aceste cazuri au fost atribuite Municipiului Aiud (unul in oraș și doua in Garbova de Jos). Cele 15 cazuri din județ, confirmate…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 21 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 20 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Unul dintre aceste cazuri este atribuit Municipiului Aiud. Cele 20 cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 25 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 19 cazuri de infectare cu COVID-19. Unu dintre aceste cazuri este atribuit Municipiului Aiud. Cele 19 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele localitați:…