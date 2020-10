Trei motive pentru care ne amânăm planurile. Ce ne împiedică? De cate ori ți s-a intamplat sa iți faci un plan, ca mai apoi sa gasești tot felul de motive care mai de care mai creative despre cum sa il amani? Se intampla sa avem o dorința extraordinara, un plan pe care sa vrem sa-l indeplinim care ne inspira și ne motiveaza. Fie ca vorbim acum de un job nou, poate chiar o reorientare profesionala, sau de o schimbare pe alt plan care ne va face sa creștem. “Mereu mi-am dorit sa invaț o noua limba straina”, “Aș fi vrut sa invaț sa cant mai bine la pian“, “Visam sa urc pe Everest”. Mulți exprima astfel de regrete deși nu i-a impiedicat nimeni sa iși materializeze… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

