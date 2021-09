Stiri pe aceeasi tema

- „Situația e simpla, USRPLUS a inceput sa stranga semnaturi pentru moțiune, am strans cele 80 semnaturi ale grupului nostru parlamentar și așteptam ca și celelalte grupuri sa se ralieze. Mai avem nevoie de 37 de semnaturi. Au aparut zvonuri cu schimburi de ministere, sunt fake. Nu renunțam la portofoliile…

- USR PLUS anunta ca isi retrage sprijinul politic pentru premierul Citu, „care a aruncat tara in criza politica”. „USR PLUS nu a girat si nu va gira niciodata jaful din bani publici, in nicio formula de guvernare”, afirma reprezentantii formatiunii, care adauga ca vor sustine o motiune de cenzura impotriva…

- Situația din interiorul Partidului Național Liberal se complica foarte mult, dupa ce aseara Ludovic Orban l-a atacat atat pe președintele Klaus Iohannis, cat și pe premierul Florin Cițu. Foarte mulți lideri PNL i-au dat o replica usturatoare și spun ca ce

- „Oamenii o duc din ce in ce mai rau, scade puterea de cumparare, viata e din ce in ce mai scumpa, somajul creste, firmele private gafaie, dar guvernantii spun ca in tara viata e roz! Asta au sustinut si la Motiunea de cenzura! Poate e roz pentru ei si prietenii lor! Nu pentru oamenii de rand…Asa guvernare…

- Guvernul condus de Florin Citu se confrunta, de la ora 14.00, cu prima motiune de cenzura a PSD din actualul mandat al Parlamentului. Social-democratii sunt la cateva zeci de voturi de numarul necesar pentru a demite Cabinetul.

- Dezbaterea și votul pe moțiunea de cenzura inițiata de PSD impotriva cabinetului condus de Florin Cițu au fost programate pentru ora 14.00. Șansele ca aceasta sa treaca la vot sunt minime, in ciuda declarațiilor optimiste ale președintelui PSD, Marcel Ciolacu. PSD se bazeaza pe voturile AUR și pe ale…

- Prima moțiune de cenzura depusa de PSD împotriva Guvernului codus de Florin Cîțu va fi dezbatuta și votata luni în plenul reunit al Parlamentului. Marcel Ciolacu afirma ca social-democraților le-ar mai lipsi 20 de voturi de la parlamentarii actualei coaliții pentru ca motiunea sa fie…