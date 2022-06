Cel puțin trei persoane au murit și alte cateva au fost ranite dupa ce un tren de pasageri a deraiat in regiunea Garmisch-Partenkirchen din Bavaria. Incidentul a declanșat operațiuni de salvare la scara larga, precizeaza Deutsche Welle. „Exista o vasta operațiune in desfașurare”, a declarat un purtator de cuvant al poliției, care a adaugat ca trenul era destul de plin in momentul accidentului.