Trei morţi şi cel puţin 150 de clădiri distruse în urma incediilor de vegetaţie din estul Australiei Pompierii australieni au continuat sambata sa se lupte cu cele 100 de incendii de vegetatie izbucnite in estul tarii, soldate deja cu trei morti, mai multi disparuti si peste 150 de case si scoli distruse, informeaza AFP.



Sambata, datorita unei imbunatatiri usoare a conditiilor meteorologice, pompierii au reusit sa plaseze sub control majoritatea celor mai importante 17 incendii. Pericolul este insa departe de a fi depasit, astfel ca mii de evacuati nu s-au putut intoarce la casele lor sambata.



Trupul unui barbat carbonizat a fost descoperit intr-o masina, un altul printre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe incendii de vegetatie scapate de sub control in estul Australiei au distrus zeci de cladiri si de locuinte, numerosi locuitori fiind nevoiti sa isi petreaca noaptea in centre de evacuare, a informat DPA, citat de agerpres.ro.

- Mai multe incendii de vegetatie scapate de sub control in estul Australiei au distrus zeci de cladiri si de locuinte, numerosi locuitori fiind nevoiti sa isi petreaca noaptea in centre de evacuare, au indicat autoritatile locale, citate de DPA. Peste 65 de incendii sunt active in nordul statului Noul…

- Peste 65 de incendii sunt active in nordul statului Noul Wales de Sud si in sudul statului Queensland, iar temperaturile ridicate, umiditatea scazuta si vantul care sufla cu viteze mari creeaza conditii periculoase, conform reprezentantilor departamentelor statale de pompieri. ''Din fericire,…

- Cel putin 19 persoane au murit si peste 300 au fost ranite ca urmare a unui seism cu magnitudinea de 5,2 produs marti in estul Pakistanului, potrivit unui nou bilant oferit de oficiali guvernamentali si din cadrul politiei pakistaneze, relateaza AFP.

- In lunile august și septembrie, pana la data de 15 septembrie, pompierii militari au fost solicitați sa intervina pentru stingerea a nu mai puțin de 502 incendii de vegetație uscata, evenimente ce au pus sau puteau pune in pericol viețile oamenilor, bunurile materiale ale acestora ori mediul inconjurator.…

- Incendii devastatoare in nord-estul Australiei. Sute de oameni au fost evacuați din case dupa ce peste 50 de focare au izbucnit in apropiere de cateva localitați. Flacarile inainteaza cu rapiditate, iar pompierii nu reușesc sa le faca fața.

- Astazi, in municipiile Constanta si Tulcea s au inregistrat trei incendii de vegetatie intr un interval de 45 de minute. In localitatea Babadag, in urma unor lucrari cu un polizor unghiular, s au aprins resturi vegetale, focul raspandind se si catre acoperisul locuintei. In localitatea Greci, pompierii…

- Zeci de focare de incendii de padure si vegetatie au izbucnit in Grecia la sfarsitul acestei saptamani din cauza valului persistent de caldura si a vantului puternic, transmite duminica DPA. In unele...